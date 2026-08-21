Société Générale en léger repli, KBW passe à "sous-performance"

Société Générale cède 0,5% à 76 EUR, tandis que KBW (Keefe Bruyette & Woods) dégrade son opinion sur le titre de "performance de marché" à "sous-performance", avec un objectif de cours de 81 EUR, considérant notamment que "la valorisation relative et la trajectoire des catalyseurs ne sont plus aussi attractives".

"Société Générale a figuré parmi les banques européennes les plus performantes ces deux dernières années, avec une progression de plus de 75% par rapport au secteur. Cependant, son élan relatif a commencé à s'estomper en 2026", note le broker spécialisé dans le suivi des valeurs financières.

Avant la journée investisseurs de septembre, son analyse suggère que le programme de réduction des coûts et l'opportunité représentée par BoursoBank "ne sont pas les game changers que certains investisseurs attendent", ce qui amène KBW à "remettre en question la prime de valorisation par rapport aux banques d'investissement".

Selon lui, la décote moyenne sur 15 ans en termes de P/E à trois ans de l'action Société Générale par rapport au SX7P est passée de 25% à 20%. "Après prise en compte de bénéfices potentiellement plus faibles (-4%) ainsi que d'ajustements de capital et de dividendes, l'écart se réduit encore davantage", ajoute KBW.

"Bien qu'il existe une marge pour que l'action augmente de manière absolue, nous avons du mal à justifier la prime (ajustée du capital et du dividende) relative par rapport à des pairs plus diversifiés et offrant un meilleur rendement, comme BNP Paribas", poursuit le courtier.