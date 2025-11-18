information fournie par Reuters • 18/11/2025 à 14:22

Société Générale émet sa première obligation numérique sur blockchain aux États-Unis

Societe Generale SA SOGN.PA :

* ÉMET SA PREMIÈRE OBLIGATION NUMÉRIQUE SUR BLOCKCHAIN AUX ÉTATS-UNIS

* LES OBLIGATIONS ONT ÉTÉ ÉMISES SOUS FORME DE “SECURITY TOKENS” PAR SG- FORGE

(Rédaction de Gdansk)