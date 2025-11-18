 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 963,34
-1,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Société Générale émet sa première obligation numérique sur blockchain aux États-Unis
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:22

Societe Generale SA SOGN.PA :

* ÉMET SA PREMIÈRE OBLIGATION NUMÉRIQUE SUR BLOCKCHAIN AUX ÉTATS-UNIS

* LES OBLIGATIONS ONT ÉTÉ ÉMISES SOUS FORME DE “SECURITY TOKENS” PAR SG- FORGE

Texte original [https://l1nq.com/TwKrB] Pour plus de détails, cliquez sur SOGN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
56,0800 EUR Euronext Paris -3,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank