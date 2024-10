Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: direction générale réduite à deux membres information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Société Générale indique que son conseil d'administration a validé la réduction du nombre de mandataires sociaux de la direction générale à deux membres.



A partir du 1er novembre, la direction générale sera composée de Slawomir Krupa, directeur général, et de Pierre Palmieri, directeur général délégué. Philippe Aymerich, directeur général délégué et mandataire social, cessera donc ses fonctions ce 31 octobre.



Dans le cadre de cette redistribution des fonctions à la tête du groupe bancaire, Slawomir Krupa reprend notamment la supervision directe des activités de banque de détail en France (réseau SG et BoursoBank), banque privée et assurances.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 25,29 EUR Euronext Paris +6,71%

