Société Générale dépasse les attentes trimestrielles

(AOF) - Société Générale a fait état jeudi d'un bond de 11,3% de son bénéfice net part du groupe trimestriel, dépassant les attentes, pour atteindre 1,52 milliard d'euros, dépassant de plus de 200 millions le chiffre attendu par les analystes. Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net du groupe a bondi de 45 % à 4,6 milliards d'euros. Pour sa part, le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, a reculé de 2,7% sur un an, à 6,66 milliards d'euros, mais ressort au-dessus des attentes.

A périmètre et change constants, les frais de gestion ont reculé de 0,5% à 4,06 milliards d'euros, ressortant sous le consensus s'élevant à 4,14 milliards d'euros.

La banque de détail en France, dont les résultats sont regroupés dans la même divisions que les métiers d'assurances et de banque privée, a vu son bénéfice net bondir de 18,1% à 439 millions d'euros sur la période.

Indicateur surveillé par les marchés, la rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de la Société Générale s'affiche à 10,7% de juillet à septembre. Sur 9 mois, elle ressort à 10,5%, supérieure à la cible fixée pour l'année 2025, qui est d'environ 9%.

Le ratio de fonds propres durs a progressé à 13,7% contre 13,3% à fin décembre 2024. Il est légèrement supérieur au consensus de 13,6%.

"Nous poursuivons l'exécution disciplinée de notre feuille de route stratégique en maintenant une position de capital solide, une stricte maîtrise de nos coûts et une gestion prudente des risques", a déclaré le directeur général de la banque de la Défense, Slawomir Krupa.

Avant d'ajouter : "Les très bonnes performances commerciales et financières réalisées sur les 9 premiers mois de l'année nous permettent d'envisager avec confiance l'atteinte de tous nos objectifs annuels".

La concurrente de BNP Paribas et Crédit Agricole cible un ROTE (rentabilité des fonds propres tangibles ) en hausse, à environ 9% et un coefficient d'exploitation sous 65%. Les revenus sont anticipés en progression de plus de 3% et le coût du risque entre 25 à 30 points de base des encours de crédit à la clientèle.

"Les résultats de SG ont dépassé le consensus, et la maîtrise des coûts nous semble particulièrement remarquable," explique RBC. "Le fait que SG n'ait pas annoncé de programme de rachat d'actions lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre pourrait en décevoir certains, mais comme le ratio CET 1 a continué d'augmenter et que SG a réitéré son objectif en matière de capital, il pourrait s'agir uniquement d'une question de timing".

Points clés

- Banque née en 1864, l’un des 1ers groupes européens de services financiers ;

- Produit net bancaire de 26,8 Mds€ réalisé par la banque de détail, la banque privée et l’assurance en France –marques Société générale et Boursorama, la banque de détail, les services financiers et de mobilité à l’international et par la banque de grande clientèle et solutions investisseurs ;

- Ambition : une banque robuste, à l'avant-garde des transformations positives et durables, à 100 % digitalisée ;

- Forte présence des salariés (9,84 % et 14,94 % des droits de vote) dans le capital, avec un conseil de 15 administrateurs présidé par Lorenzo Bini Smaghi, Slawomir Krupa étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires réorganisée par une direction resserrée :

- performance de l’utilisation du capital : croissance des encours pondérés limitée à 1 % par an -hors Boursorama et ALD,

- poursuite des économies de coûts (680 M€ d’ici fin 2026) via l’efficience IT, la simplification de l’organisation et la proximité des métiers favorisant les ventes croisées,

- renforcement des positions fortes : réseau français, Boursobank, positions mondiales dans la mobilité (location de voiture Ayvens), les métiers actions (joint-venture avec Bernstein pour l’analyse ou avec Brookield pour la dette privée),

- innovation ancrée dans l'ADN du groupe, au service :

- d’une banque data driven via l’intelligence artificielle (+ 200 M€ de création de valeur annuelle via les données et l’IA), le cloud « 2nde génération », également réparti entre le privé et le public,

- de la création de modèles d’affaires -Shine pour les clients particuliers, Forge pour les obligations digitales, Arquant pour les cryptomonnaies… ;

- Stratégie environnementale visant le rang de n° 1 mondial de la finance durable en 2025 :

- projet « ESG by Design » d’intégration des critères dans tous les métiers,

- engagement de 500 Mds€ de contribution à la finance durable entre 2025 et 2030,

- fonds d’investissement pour la transition énergétique d’un montant de 1 Md€,

- partenariat avec la BEI de débouclage de 8 Mds€ pour financer les éoliennes ;

- Bilan solide avec un ratio CET 1 de 13,3 % % et un ratio de couverture des liquidités de 156 %.

Défis

- Evolution de l’actif net par action de 70 €, à comparer au cours de Bourse et du coût du risque, fortement diminué à 23 points de base au 1 er trimestre, notamment en banque de détail en France ;

- Réalisation d’un retour de capital additionnel élevé au 2 nd semestre ;

- Attente des investisseurs d’un relèvement du programme de rachat d’actions ;

- Après un 1 er trimestre de hausse de 10,2 % des revenus et de 69 % du résultat opérationnel, objectifs 2025 inchangés : ratio CET1 à 13%, coût du risque entre 25 et 30 points de base, hausse des revenus de + 3 %, coefficient d’exploitation inférieur à 66 % ;

- Dividende 2024 de 1,09 €, programme de rachat d’actions de 872 M€, avec engagement d’un taux de distribution global de 50 % réparti également entre dividendes et rachats d’actions.