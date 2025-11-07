Société Générale annule près de 18,3 millions d'actions
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 15:15
Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'autorisation octroyée par l'AG de mai 2024. Le groupe bancaire précise que ces actions annulées avaient été rachetées du 4 août au 14 octobre 2025 inclus, pour un montant de 1 milliard d'euros.
Valeurs associées
|54,6800 EUR
|Euronext Paris
|-2,01%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
