Société Générale annule près de 18,3 millions d'actions
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 15:15

Société Générale indique avoir procédé jeudi à une réduction de son capital par voie d'annulation de 18 285 541 actions auto-détenues, ramenant ainsi 766 894 786 le nombre d'actions ordinaires composant son capital sociale.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'autorisation octroyée par l'AG de mai 2024. Le groupe bancaire précise que ces actions annulées avaient été rachetées du 4 août au 14 octobre 2025 inclus, pour un montant de 1 milliard d'euros.

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
54,6800 EUR Euronext Paris -2,01%
