Société Générale: accord avec la BEI pour financer l'éolien information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Société Générale et la Banque européenne d'investissement (BEI) indiquent avoir signé un accord dans le cadre d'une nouvelle initiative, visant à débloquer jusqu'à huit milliards d'euros d'investissements pour soutenir les fabricants d'énergie éolienne en Europe.



La BEI apportera une contre-garantie de 500 millions d'euros que Société Générale utilisera pour créer un portefeuille de garanties bancaires pouvant atteindre un milliard d'euros pour de nouveaux projets de parcs éoliens dans l'ensemble de l'Union européenne.



L'effet de levier de la contre-garantie de la BEI devrait mobiliser des fonds supplémentaires auprès d'autres investisseurs pour soutenir l'augmentation de la production et l'accélération du développement de l'énergie éolienne.



Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement de cinq milliards d'euros de la BEI en faveur de l'énergie éolienne, annoncé par la BEI lors de la COP28 en 2023 et activé en juillet et octobre 2024, en Allemagne et en Italie respectivement.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 28,72 EUR Euronext Paris 0,00%

