La CNIL inflige une amende de 7 millions d'euros à Fnac Darty

La CNIL a sanctionné deux sociétés du groupe Fnac Darty à hauteur de 7 millions d'euros pour avoir utilisé des traceurs publicitaires sur leur application mobile sans le consentement préalable des utilisateurs.

À la suite d'une plainte déposée par l'association de défense de la vie privée NOYB, la CNIL avait mené un contrôle en mars 2024. Ses investigations ont révélé que l'application mobile de Fnac collectait des données relatives à la navigation des utilisateurs, notamment les produits consultés, grâce à un traceur transmettant ces informations à un domaine tiers via une API.

Ces données servaient à personnaliser les recommandations de produits et à entraîner l'algorithme de recommandation de l'enseigne, y compris lorsque les utilisateurs avaient refusé le suivi de leur activité.

La CNIL a estimé que ces opérations, poursuivant des objectifs de personnalisation commerciale, ne pouvaient bénéficier des exemptions prévues par la loi Informatique et Libertés et nécessitaient donc un consentement préalable.

L'autorité a prononcé une amende de 6 millions d'euros contre Fnac Darty Participations et Services et de 1 million d'euros contre Fnac Direct.

Elle a également ordonné aux sociétés de démontrer, sous un mois, la conformité de leur nouveau dispositif de recueil du consentement, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard.