Société Générale: a décidé de coopter Laura Barlow comme administratrice information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 18:06









(Zonebourse.com) - Le Conseil d'administration de Société Générale a décidé de coopter Mme Laura Barlow comme administratrice, à compter du 1er septembre 2025.



Mme Laura Barlow a exercé d'importantes fonctions en tant que banquière au sein de Nat West Group (anciennement connu sous le nom RBS) et Barclays, notamment en tant que responsable de la restructuration et du développement durable.



Mme Laura Barlow a quitté ses fonctions exécutives de responsable du développement durable chez Barclays en mars 2025 pour se consacrer à une carrière d'administratrice.



Elle a travaillé plus de trois décennies dans les services financiers et services de conseil, transformation stratégique, gestion des risques et développement durable.





Mme Laura Barlow a été responsable des services bancaires aux grandes entreprises et aux institutions chez NatWest et directrice intérimaire des risques chez RBS après 20 ans de conseil auprès de sociétés multinationales.







Valeurs associées SOCIETE GENERALE 53,2000 EUR Euronext Paris +0,91%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.