 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 100,50
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Société de la Tour Eiffel signe un bail à Lyon avec Sopra Steria
information fournie par AOF 27/11/2025 à 18:11

(AOF) - La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d’un bail avec Sopra Steria , spécialiste du conseil et des services numériques, pour la totalité de l’immeuble de bureaux EvasYon, situé au 8 rue du Dauphiné dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Ce bail porte sur 5 238 mètres carrés de bureaux, complétés par 560 mètres carrés de balcons, terrasses et rooftop.

Valeurs associées

SOPRA STERIA
132,0000 EUR Euronext Paris +0,23%
TOUR EIFFEL
4,4800 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank