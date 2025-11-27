 Aller au contenu principal
Société de la Tour Eiffel loue l'intégralité d'EvasYon à Sopra Steria, à Lyon
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 18:20

La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail avec Sopra Steria pour l'ensemble des 5238 m² de bureaux - et 560 m² de terrasses - de l'immeuble EvasYon, dans le 3e arrondissement de Lyon. Cette implantation centrale marque une étape stratégique pour Sopra Steria, qui modernise ainsi son environnement de travail.
EvasYon s'inscrit dans un programme mixte intégrant coliving, résidence étudiante et espaces végétalisés, et propose de nombreux services opérés par Bikube, ainsi qu'un accès facilité aux transports.
Le projet se distingue par une approche de recyclage urbain et un haut niveau de certifications environnementales, dont HQE excellent et BREEAM excellent. Christel Zordan, Directrice générale, souligne un lieu 'alliant innovation, confort et responsabilité environnementale'.
La Société de la Tour Eiffel livrera également d'ici fin d'année Manufacture, un ensemble mixte de 3900 m² confirmant sa stratégie d'immobilier durable.

Valeurs associées

SOPRA STERIA
132,0000 EUR Euronext Paris +0,23%
