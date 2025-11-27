Société de la Tour Eiffel loue l'intégralité d'EvasYon à Sopra Steria, à Lyon
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 18:20
EvasYon s'inscrit dans un programme mixte intégrant coliving, résidence étudiante et espaces végétalisés, et propose de nombreux services opérés par Bikube, ainsi qu'un accès facilité aux transports.
Le projet se distingue par une approche de recyclage urbain et un haut niveau de certifications environnementales, dont HQE excellent et BREEAM excellent. Christel Zordan, Directrice générale, souligne un lieu 'alliant innovation, confort et responsabilité environnementale'.
La Société de la Tour Eiffel livrera également d'ici fin d'année Manufacture, un ensemble mixte de 3900 m² confirmant sa stratégie d'immobilier durable.
Valeurs associées
|132,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,23%
