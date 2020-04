Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SocGen s'attend à plus de mesures gouvernementales face à la crise-DG Reuters • 30/04/2020 à 10:40









30 avril (Reuters) - Frédéric Oudéa, le directeur général de Société Générale SOGN.PA, a déclaré jeudi lors d'une conférence avec les analystes: * QUE LES RÉPONSES DES GOUVERNEMENTS ET DE LA BCE À LA CRISE DU CORONAVIRUS ONT ÉTÉ EXTRAORDINAIRES * QU'IL EST DIFFICILLE DE FAIRE DES PRÉVISIONS SUR LE COÛT DU RISQUE * QUE LA BANQUE S'ATTEND À DAVANTAGE DE MESURES GOUVERNEMENTALES POUR ACCOMPAGNER UN REBOND ÉCONOMIQUE (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -5.42%