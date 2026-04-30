SocGen-Reprise de la banque de détail en France au T1, repli de la banque d'investissement

* Résultats supérieurs aux attentes au T1

* Réductions de coûts et reprise de la banque de détail en France

* Les revenus de la banque d'investissement en baisse de 4,9%

par Mathieu Rosemain

Société Générale SOGN.PA a fait état jeudi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, les mesures de réductions de coûts et la reprise dans la banque de détail en France ayant largement compensé la baisse des revenus dans la banque d'investissement.

Le résultat net part du groupe pour la période janvier-mars a augmenté de 5,5% sur un an pour s'établir à 1,7 milliard d'euros, largement au-dessus des attentes des 13 analystes interrogés par Société Générale, qui tablaient sur 1,55 milliard.

Le bénéfice a été soutenu par la maîtrise des coûts et la baisse des frais de gestion, qui ont diminué deux fois plus que l'objectif annuel 2026 d'une baisse de 3%. Le ROTE, une mesure clef de la profitabilité de Société Générale, ressort à 11,7%, dépassant l'objectif annuel de plus de 10% mais restant inférieure à celui de ses concurrents.

Les revenus de la banque de détail en France, dont la reprise est une priorité pour le directeur général Slawomir Krupa, progressent de 8,9%, soutenus par la baisse du taux du Livret A.

Le résultat net part du groupe de la banque en ligne BoursoBank s'élève à 92 millions d'euros, en ligne avec un objectif annuel 2026 supérieur à 300 millions d’euros, selon Société Générale.

La banque de grande clientèle et solutions investisseurs a vu pour sa part ses revenus reculer de 4,9% sur un an, plombés par une baisse de 18,2% pour les activités taux, crédit et change alors même que la volatilité liée à la guerre en Iran a soutenu la performance de ses concurrents.

"Cette performance reflète les moindres revenus des activités de taux en Europe, pénalisées par une activité commerciale moins dynamique et des conditions de marché moins favorables", a déclaré Société Générale dans un communiqué.

Slawomir Krupa, à la tête du groupe depuis 2023, a lancé un plan de redressement afin de redorer le blason de Société Générale, longtemps perçu comme à la traine du secteur européen, reposant sur les cessions d'actifs, la réduction des coûts et un renforcement de la discipline en matière de gestion du capital.

Les investisseurs attendent désormais le prochain plan stratégique à moyen terme de la banque, qui doit être dévoilé le 21 septembre.

(Mathieu Rosemain; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)