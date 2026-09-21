SocGen relève son objectif de rentabilité pour 2029, le titre grimpe

L'illustration représente le logo de la Société Générale

par Tommy Reggiori Wilkes

Société Générale grimpe en Bourse lundi ‌après avoir relevé un objectif de performance clef et annoncé davantage de mesures de réduction de coûts, le groupe présentant ​sa feuille de route stratégique pour 2029, qui forme la deuxième étape du plan de redressement de son directeur général Slawomir Krupa.

La banque rouge et noire a déclaré viser en 2029 une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE), mesure de ​sa profitabilité, comprise entre 13% et 14%, et celle-ci pourrait dépasser 15% à partir de 2030.

Société Générale, longtemps pénalisée par une faible rentabilité et une base ​de coûts hypertrophiée, a entamé l'un des efforts de redressement ⁠bancaire les plus suivis d'Europe. Après des débuts difficiles, le plan stratégique triennal lancé par Slawomir Krupa ‌en 2023 commence à porter ses fruits et à recevoir l'approbation des investisseurs.

"Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle étape. Notre ambition est claire: accélérer notre croissance rentable et maintenir une discipline rigoureuse en ​matière de risques et de coûts", a ‌déclaré Slawomir Krupa, cité dans le communiqué publié par la banque.

A la Bourse ⁠de Paris, vers 07h02 GMT, l'action prend 4,3% à 75,53 euros, contre un gain de 0,62% pour le CAC 40 au même moment.

"La beauté du plan d'aujourd'hui, c'est que la direction a clairement une visibilité sur la trajectoire des coûts ⁠et a détaillé une ‌série d'actions très idiosyncratiques sur la base des coûts", soulignent les analystes de Jefferies dans une ⁠note.

Le courtier considère que l'objectif de croissance annuelle des revenus du groupe d'environ 3% entre 2026 et 2029 est ‌plutôt conservateur, mais salue la prévision de revenus dans les activités de marché, comprise entre 6,0 et ⁠6,5 milliards d'euros.

"Les investisseurs devraient voir cela positivement puisque le plan n'est pas soutenu ⁠par une croissance supplémentaire des ‌revenus CIB sur la base de 2026", ajoutent les analystes de Jefferies.

GAINS DE PRODUCTIVITÉ AVEC L'IA

Le groupe anticipe, d'ici ​2029, une base de coûts en-deçà de 16,3 milliards d'euros, ‌en baisse d’environ 2% par rapport à 2026. Il dit vouloir réaliser ces économies par une réduction des achats et prestations externes, ainsi que ​des dépenses en "IT" (technologies de l'information).

Les gains de productivité permis par l'intelligence artificielle (IA) et la diminution du nombre de salariés par attrition naturelle devraient également aider. Les initiatives liées à l'IA doivent notamment générer entre 500 et 600 ⁠millions d’euros d’économies, dont environ 350 millions sont déjà identifiés à horizon 2029.

Société Générale vise en outre un coefficient d'exploitation inférieur à 55% en 2029, contre un objectif actuel de 60%. La croissance annuelle des revenus est attendue en moyenne à environ 3%.

Le groupe avait fait état en juillet d'un bénéfice trimestriel record et avait relevé son objectif annuel de rentabilité, sa division banque de détail ayant compensé la faiblesse des activités de marché.

(Tommy Reggiori Wilkes; version française Augustin ​Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)