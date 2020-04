Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SocGen-Provisions de €120 mlns pour les dossiers spécifiques, dont ceux de fraude Reuters • 30/04/2020 à 10:48









30 avril (Reuters) - William Kadouch-Chassaing, le directeur financier de Société Générale SOGN.PA , a déclaré jeudi lors d'une conférence avec les analystes: * QUE LES PROVISIONS POUR LES DOSSIERS SPÉCIFIQUES DONT LES DEUX CAS DE FRAUDE ONT ÉTÉ DE €120 MLNS AU T1. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -8.62%