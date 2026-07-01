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SocGen lance une émission obligataire double tranche senior
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 09:00

Societe Generale SA SOGN.PA :

* ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR PRÉFÉRÉE

* ÉMISSION OBLIGATAIRE DOUBLE TRANCHE SENIOR PRÉFÉRÉE VANILLE EN EUROS DE TAILLE BENCHMARK DE MATURITÉ JUILLET 2028 ET JUILLET 2031

* CETTE ÉMISSION S'INSCRIT DANS LE PROGRAMME 2026 DE FINANCEMENT LONG TERME VANILLE

Texte original nGNEbjKtwg Pour plus de détails, cliquez sur SOGN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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