SocGen lance une émission obligataire double tranche senior

Societe Generale SA SOGN.PA :
* ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR PRÉFÉRÉE
* ÉMISSION OBLIGATAIRE DOUBLE TRANCHE SENIOR PRÉFÉRÉE VANILLE EN EUROS DE TAILLE BENCHMARK DE MATURITÉ JUILLET 2028 ET JUILLET 2031
* CETTE ÉMISSION S'INSCRIT DANS LE PROGRAMME 2026 DE FINANCEMENT LONG TERME VANILLE
Texte original nGNEbjKtwg Pour plus de détails, cliquez sur SOGN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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