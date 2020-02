Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SocGen juge peu vraisemblable d'atteindre son objectif de ROTE en 2020 Reuters • 06/02/2020 à 09:26









SOCGEN JUGE PEU VRAISEMBLABLE D'ATTEINDRE SON OBJECTIF DE ROTE EN 2020 PARIS (Reuters) - Le directeur général de Société générale, Frédéric Oudéa, a indiqué jeudi qu'il était "peu vraisemblable" que la banque atteigne en 2020 son objectif d'un rendement des fonds propres tangibles entre 9% et 10%. Lors d'une conférence de presse, Frédéric Oudéa a déclaré que la banque maintenait toutefois cet objectif de ROTE à moyen terme. (Maya Nikolaeva, version française Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -1.63%