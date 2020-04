Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SocGen estime avoir un meilleur profil de risque qu'en 2008 Reuters • 30/04/2020 à 10:36









30 avril (Reuters) - Frédéric Oudéa, le directeur général de Société Générale SOGN.PA , a déclaré jeudi lors d'une conférence avec les analystes : * QUE SOCIETE GENERALE A UN MEILLEUR PROFIL DE RISQUE QUE LORS DE LA CRISE DE 2008 * QUE LE RISQUE DE CRÉDIT MONTRE QUE LA BANQUE A TIRÉ LES LEÇONS DE LA CRISE PRÉCÉDENTE * QUE LA BANQUE INTÉGRERA DANS SON COÛT DU RISQUE DU T2 PLUS D'ÉLÉMENTS PROSPECTIFS * QUE LES REVENUS DANS LES ACTIVITÉS ACTIONS SONT UNE GRANDE DÉCEPTION (Rédaction de Paris)

