SocGen dépasse les attentes au T2, la banque de détail compense la banque d'investissement

Logo de la Société Générale devant un bâtiment bancaire à Paris

Société Générale a annoncé jeudi un bénéfice ‌trimestriel record tout en relevant son objectif annuel de rentabilité, le redressement de la banque ​de détail et la maîtrise des coûts ayant compensé la faiblesse persistante des activités de marché.

Le résultat net part du groupe a augmenté d'environ 23% au deuxième trimestre sur un an pour ​atteindre un niveau record de 1,79 milliard d'euros, dépassant le consensus de 1,57 milliard d'euros établi par la banque à ​partir des estimations de 13 analystes.

Le produit net ⁠bancaire, en hausse de 4,5% sur un an à 7,1 milliards d'euros, a aussi ‌dépassé les attentes.

La banque rouge et noire a par ailleurs relevé sa cible annuelle de ROTE, un indicateur clef de sa rentabilité, à environ 11% ​contre plus de 10% auparavant.

SocGen, ‌qui doit présenter sa nouvelle feuille de route stratégique et financière ⁠en septembre, a également revu à la hausse sa cible de réduction de coûts, le coefficient d'exploitation s'étant établi juste en-deçà de 60%, soit l'objectif annuel du groupe.

Slawomir Krupa a entamé l'un ⁠des efforts de ‌redressement bancaire les plus suivis d'Europe depuis son arrivée à la tête de ⁠SocGen en 2023 pour redorer le blason du groupe, à l'époque pénalisé par sa faible ‌rentabilité et une base de coûts hypertrophiée.

Après des débuts difficiles, la stratégie de ⁠réduction des coûts, de vente d'actifs et de renforcement de la ⁠capitalisation boursière déployée par ‌le directeur général commence à porter ses fruits et à obtenir l'approbation des investisseurs

Le cours de ​l'action SocGen a plus que triplé depuis la ‌prise de fonctions de Slawomir Krupa, surperformant le compartiment bancaire du Stoxx.

Mais le groupe, dont la valorisation reste deux ​fois inférieure à celle de BNP Paribas, fait face à un défi de taille : prouver qu'il peut générer une croissance durable tout en tenant tête à la concurrence, alors ⁠que les grandes banques d'investissement américaines gagnent du terrain et que les néobanques comme Revolut montent en puissance.

SocGen a par ailleurs annoncé un rachat d'actions exceptionnel de 1,5 milliard d'euros pour le 3 août au plus tôt, ainsi que le versement d'un acompte sur dividende de 0,75 euro par action, soit 23% de plus que l'année dernière.

(Mathieu Rosemain ; version française Augustin Turpin ; ​édité par Benoit Van Overstraeten)