SocGen dépasse les attentes au T2, la banque de détail compense la banque d'investissement

Logo de la Société Générale devant un bâtiment bancaire à Paris
Société Générale a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel record tout en relevant son objectif annuel de rentabilité, le redressement de la banque de détail et la maîtrise des coûts ayant compensé la faiblesse persistante des activités de marché.
Le résultat net part du groupe a augmenté d'environ 23% au deuxième trimestre sur un an pour atteindre un niveau record de 1,79 milliard d'euros, dépassant le consensus de 1,57 milliard d'euros établi par la banque à partir des estimations de 13 analystes.
Le produit net bancaire, en hausse de 4,5% sur un an à 7,1 milliards d'euros, a aussi dépassé les attentes.
La banque rouge et noire a par ailleurs relevé sa cible annuelle de ROTE, un indicateur clef de sa rentabilité, à environ 11% contre plus de 10% auparavant.
SocGen, qui doit présenter sa nouvelle feuille de route stratégique et financière en septembre, a également revu à la hausse sa cible de réduction de coûts, le coefficient d'exploitation s'étant établi juste en-deçà de 60%, soit l'objectif annuel du groupe.
Slawomir Krupa a entamé l'un des efforts de redressement bancaire les plus suivis d'Europe depuis son arrivée à la tête de SocGen en 2023 pour redorer le blason du groupe, à l'époque pénalisé par sa faible rentabilité et une base de coûts hypertrophiée.
Après des débuts difficiles, la stratégie de réduction des coûts, de vente d'actifs et de renforcement de la capitalisation boursière déployée par le directeur général commence à porter ses fruits et à obtenir l'approbation des investisseurs
Le cours de l'action SocGen a plus que triplé depuis la prise de fonctions de Slawomir Krupa, surperformant le compartiment bancaire du Stoxx.
Mais le groupe, dont la valorisation reste deux fois inférieure à celle de BNP Paribas, fait face à un défi de taille : prouver qu'il peut générer une croissance durable tout en tenant tête à la concurrence, alors que les grandes banques d'investissement américaines gagnent du terrain et que les néobanques comme Revolut montent en puissance.
SocGen a par ailleurs annoncé un rachat d'actions exceptionnel de 1,5 milliard d'euros pour le 3 août au plus tôt, ainsi que le versement d'un acompte sur dividende de 0,75 euro par action, soit 23% de plus que l'année dernière.
(Mathieu Rosemain ; version française Augustin Turpin ; édité par Benoit Van Overstraeten)
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