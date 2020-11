Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SocGen anticipe une baisse du coût du risque en 2021-DG Déléguée Reuters • 05/11/2020 à 09:42









5 novembre (Reuters) - Diony Lebot, directrice générale déléguée de Société générale SOGN.PA , a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse: * QUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANTICIPE UNE BAISSE DU COÛT DU RISQUE EN 2021 (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +3.54%