Soccer-Philadelphie assurera le transport gratuit des supporters après les matchs de la Coupe du monde

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Les fans de football qui se rendent à Philadelphie pour la Coupe du monde pourront bénéficier d'un transport gratuit après les six matches disputés dans la ville, a annoncé Philadelphia Soccer 2026 lundi, grâce à un partenariat avec la plateforme de location de voyages Airbnb.

Cette annonce contraste fortement avec certaines villes hôtes qui augmentent les prix des transports pendant le tournoi.

Vendredi, le New Jersey a annoncé que billets aller-retour en transport public pour se rendre aux matches coûteront 150 dollars, soit une augmentation de plus de 10 fois. Les supporters de Boston, quant à eux, devront débourser 95 dollars pour un aller-retour en bus jusqu'au Gillette Stadium.

Alors que les tarifs habituels s'appliqueront aux déplacements vers le stade Lincoln Financial Field de Philadelphie, SEPTA (Southeastern Pennsylvania Transportation Authority) offrira des trajets gratuits en train pour rentrer chez soi, le service commençant à la mi-temps et se poursuivant pendant deux heures après la fin des matchs.

"Mon administration a investi des millions de dollars pour s'assurer que les trains de la SEPTA restent en bon état de service alors que nous entamons une année épique pour le sport à Philadelphie", a déclaré le gouverneur Josh Shapiro dans un communiqué.

"Je suis heureux qu'Airbnb s'engage à offrir des trajets gratuits aux supporters afin qu'ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité et à un prix abordable."

Philadelphie accueillera cinq matches de la phase de groupes, à commencer par le match Côte d'Ivoire-Équateur le 14 juin, ainsi qu'un huitième de finale.