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Un favori se dégage pour les barrages de maintien en Ligue 2
information fournie par So Foot 20/04/2026 à 22:39

Un favori se dégage pour les barrages de maintien en Ligue 2

Un favori se dégage pour les barrages de maintien en Ligue 2

Dunkerque 0-2 Laval

But : Camara (SP, 7 e ) et Clarvreul (85 e ) pour les Tangos

Magnifique hommage à Maria Neives, la reine du Tango. Dunkerque a terminé sa saison et ne fait pas semblant. Dans le ventre mou de la Ligue 2 car sans victoire depuis plus de deux mois, les Nordistes en roue libre font les affaires de Laval. Les Mayennais s’imposent dans la souffrance mais retiennent le nécessaire : ils reprennent quatre points d’avance sur Bastia et Amiens, relégables . Ils restent barragistes mais étirent leur série d’invincibilité à quatre matchs.…

UL pour SOFOOT.com

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