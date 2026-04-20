L'arbitre de Nantes-Brest demande l'annulation d'un carton rouge

Et si Vahid avait raison ? Ulcéré par le carton rouge de Dehmaine Tabibou, Vahid Halilhodžić a pété un câble à la fin de Nantes-Brest (1-1), rencontre synonyme de fin des espoirs de maintien des Canaris. Sauf que, comme l’informe L’Équipe , monsieur Guillaume Paradis, l’arbitre de la rencontre, a demandé l’annulation du carton rouge du jeune nantais dans son rapport complémentaire à la commission de discipline de la LFP. Celle-ci se réunit ce mardi pour statuer et décider si Tabibou pourra jouer contre le PSG ce mercredi.

Le maintien devient mission quasi impossible

Durant la rencontre, Guillaume Paradis avait pourtant décidé de l’expulsion du Canari après un accrochage de Luck Zogbé, qui avait poussé son ballon vers Anthony Lopes. De longues minutes d’intervention vidéo ont été nécessaires. Nantes a joué une demi-heure en infériorité numérique et a concédé le match nul. Les Jaune et Vert restent 17 e de Ligue 1 , et avec un tel calendrier (Paris, Rennes, Marseille, Lens et Toulouse), la Ligue 2 semble inéluctable.…

UL pour SOFOOT.com