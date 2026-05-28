Snowflake revoit ses prévisions à la hausse et signe un contrat de 6 milliards de dollars avec AWS alors que l'adoption de l'IA par les entreprises s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5, ainsi que du commentaire du directeur général au paragraphe 8; mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1) par Harshita Mary Varghese

Snowflake SNOW.N a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires produit annuel, alors que les entreprises ont accru leurs dépenses en applications d'IA et transféré davantage de charges de travail liées aux données vers sa plateforme cloud, ce qui a fait bondir son action de 36 % en séance prolongée.

La société a également signé un accord de cinq ans d'une valeur de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services

AMZN.O pour utiliser les processeurs Graviton et l'infrastructure d'IA d'AWS, alors que leur partenariat s'intensifie dans le domaine de l'IA d'entreprise.

Ce dernier accord inclura des intégrations de produits plus poussées autour de l'IA générative et agentique, des efforts de commercialisation accrus via AWS Marketplace et des migrations de charges de travail visant à aider les entreprises à passer de la phase d'expérimentation de projets d'IA à leur utilisation courante.

"Ce nouvel accord avec Amazon ajoute un élément supplémentaire à la trajectoire de croissance de Snowflake", a déclaré Gil Luria, directeur général de D.A. Davidson.

"Il permet à Snowflake de jouer un rôle encore plus important dans la transition de ses clients vers l’IA et renforce encore davantage son alignement avec son principal partenaire."

Snowflake a bénéficié de la forte demande des entreprises pour ses produits phares de stockage de données, la migration depuis les systèmes hérités et l’utilisation accrue des outils d’apprentissage automatique ayant renforcé cette dynamique. L’entreprise a constaté une forte adoption de ses outils tels que Cortex Code et Snowpark.

La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires produit pour l'exercice 2027 à 5,84 milliards de dollars, contre 5,66 milliards de dollars prévus précédemment.

"Compte tenu de la solidité de notre activité principale de plateformes de données et de la croissance significative générée par nos capacités en IA... nous revoyons à la hausse nos prévisions pour l'exercice 2027", a déclaré le directeur général Sridhar Ramaswamy lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Snowflake prévoit que le chiffre d'affaires produit au deuxième trimestre se situera entre 1,415 et 1,420 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,37 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 1,39 milliard de dollars, dépassant l'estimation de 1,32 milliard de dollars.