Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Snowflake parée pour la plus grosse IPO de 2020 aux USA Reuters • 14/09/2020 à 14:14









14 septembre (Reuters) - Snowflake, une entreprise américaine spécialisée dans le stockage à distance de données informatiques ("cloud"), a dit lundi espérer lever plus de trois milliards de dollars (2,5 milliards d'euros) par le biais de son introduction en Bourse (IPO), qui s'annonce comme la plus importante depuis le début de l'année sur le marché américain. L'entreprise, qui est soutenue par la société de capital-risque Sequoia, a relevé sa fourchette d'introduction à 100-110 dollars par action contre 75-85 dollars précédemment avec un nombre inchangé de 28 millions d'actions, indique un document boursier. Le haut de la nouvelle fourchette valoriserait Snowflake à 30,5 milliards de dollars. L'entreprise est sur le point de devenir la dernière en date des "licornes" de la Silicon Valley à entrer en Bourse sur fond de rebond des marchés de capitaux après le repli provoqué par la pandémie de coronavirus, qui a contraint plusieurs acteurs à repousser leurs projets d'IPO. Le haut du classement 2020 des introductions à Wall Street est occupé pour l'instant par Royalty Pharma RPRX.O et Warner Music Group WMG.O avec des montants levés respectifs de 2,18 et 1,93 milliards de dollars. La cotation de Snowflake doit débuter mercredi. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co et Citigroup sont les principaux teneurs des livres d'ordres. (C Nivedita à Bangalore, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées WARNER MUSIC RG-A NASDAQ 0.00%