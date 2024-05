Snowflake dévoile des objectifs meilleurs qu'anticipé

(AOF) - Snowflake a présenté des profits et des prévisions meilleurs que prévu. Le spécialiste du service de stockage et d'analyse de données basé sur le cloud a enregistré au premier trimestre, clos fin avril, une perte de 316,99 millions de dollars, soit - 95 cents par action, contre respectivement une perte de 225,63 millions de dollars, soit -70 cents par action, un an auparavant. En données ajustées, le groupe a généré un bénéfice par action de 14 cents, inférieur au consensus de 18 cents.

Les revenus ont bondi de 33% à 828,7 millions de dollars alors qu'ils étaient attendus à 786 millions de dollars.

Pour le trimestre en cours, Snowflake cible des revenus compris entre 805 et 810 millions de dollars, en augmentation de 26% à 27%. Wall Street cible 793 millions de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.