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Snowflake chute après l'annonce de son projet d'émission d'obligations convertibles à 0% d'un montant de 3,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 13:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** L'action de Snowflake SNOW.N , société spécialisée dans le cloud et l'IA, recule de 5 % à 319,21 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ce lundi, alors que l'entreprise cherche à lever des fonds pour rembourser une partie de sa dette

** SNOW, dont le siège est à Menlo Park, en Californie, propose en souscription privée 1,3 milliard de dollars d’obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance le 15 octobre 2029, ainsi que 2,2 milliards de dollars d’obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance le 15 octobre 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de ces émissions pour racheter sa part d’obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2027

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour des rachats d’actions ainsi que pour des acquisitions ou des investissements, et pour financer des opérations de « capped call » afin de compenser une dilution potentielle

** La société affiche une capitalisation boursière d’environ 118,5 milliards de dollars

** À la clôture de vendredi, l’action SNOW affichait une hausse de 53 % depuis le début de l’année, dont un gain de 10 % depuis que la société a revu à la hausse, le 2 septembre, ses prévisions de chiffre d’affaires annuel en raison de la demande croissante pour sa plateforme de données dans le cloud et ses produits d’IA

** La recommandation moyenne des 51 analystes couvrant le titre est "acheter"; l’objectif de cours médian s’établit à 448,50 dollars, contre 322,50 dollars il y a un mois, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 13:45:42.

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