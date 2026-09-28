Frappe de drone russe à Dnipro

La Russie a mené dans la nuit de dimanche ‌à lundi plusieurs attaques sur des villes ukrainiennes, faisant au moins trois morts à Dnipro (sud-est) et 22 blessés à ​Kharkiv (nord-est), la deuxième ville du pays.

A la mi-journée, une très forte explosion a par ailleurs retenti dans le centre de Kyiv, la capitale, ont rapporté des témoins. La municipalité a évoqué l'incursion d'un drone russe.

A Kharkiv, une bombe ​guidée russe a blessé 22 personnes, dont des enfants, en frappant un immeuble, a déclaré le maire Ihor Terekhov sur Telegram.

À Dnipro, une attaque par ​drone russe contre un centre d'affaires de la ville a ⁠fait trois morts et au moins douze blessés, a déclaré le préfet de la région.

A Kyiv encore, ‌un drone russe a frappé une station-service, selon les autorités municipales sur la messagerie Telegram, sans fournir plus de détails.

L'Ukraine a également frappé au cours de la nuit la Russie, ​ciblant des infrastructures ferroviaires dans la région ‌de Briansk, située à la frontière russe, lors de trois frappes distinctes.

Selon Egor Kovaltchouk, ⁠le gouverneur par intérim de Briansk, aucun blessé n'est à signaler mais un pont ferroviaire a été endommagé et près de 30 voitures et wagons ont déraillé.

Reuters n'a pu vérifier ces informations dans l'immédiat et l'Ukraine n'a pas ⁠fait de commentaire dans ‌l'immédiat.

Celle-ci a en revanche frappé des installations pétrolières russes dans la région de Krasnodar, sur ⁠la mer Noire, a déclaré lundi le président Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien a également indiqué que deux usines de ‌défense russes situées dans les régions de Toula et de Voronej, à quelques centaines de kilomètres ⁠de la frontière ukrainienne, avaient été touchées dans la nuit.

L'armée ukrainienne a par ailleurs ⁠repris davantage de territoire aux ‌forces russes dans le nord de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré lundi un haut ​responsable militaire.

Le 3e corps d’armée ukrainien a repris une ‌zone de 51 kilomètres carrés, a déclaré le général de brigade Andrii Biletsky, qui commande les opérations dans la région depuis le mois dernier.

Au ​total, l'opération baptisée "Vivaldi" a permis de reprendre 176 km² au nord de Donetsk, de libérer trois villages supplémentaires et de rétablir le contrôle ukrainien sur deux autres villages, a précisé le général.

Les avancées globales de la ⁠Russie sur la ligne de front ont ralenti cette année, bien que les forces russes continuent de faire pression sur les villes depuis le sud et de s'enfoncer plus profondément dans la ville de Kostiantynivka, à l'est.

L'Ukraine contrôle toujours environ 20% de Donetsk, région dont la Russie revendique dans le cadre des négociations visant à mettre fin à la guerre.

(Rédigé par Jekaterina Golubkova à Tokyo et Anna Pruchnicka à Gdansk; version française Benoit Van Overstraeten et ​Etienne Breban, édité par Sophie Louet)