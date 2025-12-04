Snowflake chute après des prévisions de croissance plus lente des revenus produits trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, mise à jour des détails aux paragraphes 3-4)

Les actions de Snowflake SNOW.N ont chuté de 11 % jeudi après que la société d'analyse de données en nuage a prévu une croissance plus lente du chiffre d'affaires de ses produits pour le quatrième trimestre, en partie affectée par les remises offertes sur les grands contrats à long terme.

Si les pertes se maintiennent, environ 10 milliards de dollars de la valeur de marché de l'entreprise pourraient être effacés. L'action a augmenté de plus de 70 % cette année, jusqu'à la dernière clôture.

Le directeur général, Sridhar Ramaswamy, a déclaré mercredi que la société offrait des prix plus favorables pour les volumes plus importants ou les contrats à long terme, précisant que ces derniers "n'ont pas tendance à avoir un impact immédiat sur le chiffre d'affaires".

Les revenus des produits de Snowflake au troisième trimestre étaient "sans aucun doute décent**s**" mais légèrement inférieurs aux attentes des investisseurs après que des pairs comme Datadog DDOG.O , Confluent CFLT.O et MongoDB MDB.O aient affiché des performances impressionnantes, ont déclaré les analystes de Scotiabank dans une note.

Les produits proposés par des sociétés telles que Snowflake aident les clients à stocker, traiter et consolider les données qui permettent de produire des informations commerciales.

Néanmoins, au moins 16 maisons de courtage ont relevé leurs objectifs de prix pour l'action de la société, encouragées par le rythme d'adoption de ses offres d'IA.

"Bien qu'il soit encore très tôt, nous sommes encouragés par les signes de traction que SNOW montre avec les cas d'utilisation de l'IA", ont déclaré les analystes de Truist Securities.

Snowflake a déclaré que plus de 7 300 entreprises utilisent ses fonctions d'IA chaque semaine, tandis que sa solution d'IA agentique, Snowflake Intelligence, a attiré environ 1 200 clients dans le mois qui a suivi son lancement.

La société a également annoncé un accord pluriannuel de 200 millions de dollars avec Anthropic pour intégrer les modèles de Claude à sa plateforme.

Snowflake s'attend à une croissance de 27 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre , alors qu'elle a annoncé une croissance de 29 % pour le trimestre d'octobre.

La société se négocie à 165,11 fois les estimations de ses bénéfices pour les 12 prochains mois, contre 65,86 fois pour Datadog et 76,07 fois pour MongoDB.