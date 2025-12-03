Snowflake affiche un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Snowflake SNOW.N a publié mercredi un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux estimations des analystes, bénéficiant d'une forte demande pour ses services d'analyse de données.

La société a déclaré des revenus trimestriels de 1,21 milliard de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 1,18 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.