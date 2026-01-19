 Aller au contenu principal
SNCF Voyageurs commande 15 nouveaux TGV à Alstom, pour environ 600 millions d'euros
information fournie par Boursorama avec AFP 19/01/2026 à 10:04

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

SNCF Voyageurs a annoncé lundi dans un communiqué la commande à Alstom de 15 TGV de nouvelle génération supplémentaires, pour un montant d'environ 600 millions d'euros, destinés notamment à "développer son offre" entre la France et la Belgique.

Il s'agit de la quatrième tranche du partenariat conclu en 2016 entre la SNCF et Alstom pour concevoir le "TGV du futur", portant le nombre de rames commandées par la société ferroviaire à 160.

Les 15 rames commandées lundi devraient être livrées en 2029, ajoute SNCF Voyageurs dans son communiqué, alors que la mise en service de ce train nouvelle génération se fera en juillet, avec deux ans de retard.

Ces rames de nouvelle génération, baptisées "TGV M" par la SNCF et "Avelia Horizon" par Alstom, sont des TGV "quadricourant", ce qui, pointe Alstom dans son propre communiqué, "correspond aux besoins de circulation européenne".

Les trains pourront circuler sous les différentes tensions des réseaux ferrés en France et dans les pays voisins, en l'occurrence entre Bruxelles et les "grandes métropoles françaises", d'après la branche de la SNCF chargée chargée du transport des voyageurs.

Cette salve additionnelle de commandes intervient à quelques mois de la mise en service de cette nouvelle gamme de TGV, prévue le 1er juillet 2026 entre Paris et Marseille, deux ans après la date annoncée au moment de la conclusion de l'accord entre Alstom et la SNCF, en raison de retards de livraison de la part du constructeur et des délais d'homologation.

  • Le TGV "M", train à grande vitesse de nouvelle génération de la SNCF, à l'usine Alstom de Belfort, le 29 avril 2024 ( AFP / FREDERICK FLORIN )
