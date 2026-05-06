SNCF Réseau a confié à Eiffage la réalisation des ouvrages de la ligne Amiens - Laon
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 17:57
Le marché porte sur 3 années et demie et s'élève à plus de 70 millions d'euros.
Afin de permettre le passage du futur Canal Seine-Nord Europe, la ligne ferroviaire Amiens - Laon doit être détournée : cela concerne 3 000 mètres de double voie.
Les travaux portent sur la réalisation d'un pont ferroviaire de 908 mètres de long et la création d'un viaduc ferroviaire de type " Warren " de 77 mètres de portée.
Eiffage Génie Civil, mandataire du projet, assure la réalisation des infrastructures principales, des terrassements et des ouvrages d'art en béton, Eiffage Métal apporte son savoir-faire sur les structures métalliques du pont style Warren et les ouvrages mixtes tandis qu'Eiffage Rail a la charge de la mise en place de la double voie et des raccordements ferroviaires.
Les grandes étapes à venir sont en 2027, le démarrage de la construction des ouvrages et en Février 2029 la mise en service du nouveau raccordement sur la voie Amiens - Laon.
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