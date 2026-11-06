Snapchat commence à désactiver la fonctionnalité de recherche d'amis pour les enfants britanniques, selon l'autorité de régulation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de Snapchat au paragraphe 7)

L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias, a déclaré vendredi que

SNAP.N Snapchat avait commencé à désactiver par défaut sa fonctionnalité « Trouver des amis » pour les jeunes utilisateurs au Royaume-Uni, qualifiant cette mesure d'étape importante pour réduire le risque de démarchage en ligne.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de trouver et d’ajouter de nouveaux contacts.

L’Ofcom a déclaré que ce changement rendrait plus difficile pour des inconnus de contacter des enfants sur cette plateforme de réseaux sociaux dédiée au partage d’images, qu’il considère comme l’un des services en ligne les plus importants et les plus populaires utilisés par les enfants au Royaume-Uni.

L'autorité de régulation avait indiqué en mai que Snapchat était utilisé par 32% des enfants âgés de 8 à 12 ans au Royaume-Uni, malgré l'âge minimum requis de 13 ans pour accéder à la plateforme.

Oliver Griffiths, directeur du groupe «Sécurité en ligne» de l’Ofcom, a déclaré que cette modification était «attendue depuis longtemps» et que l’autorité de régulation surveillerait la mise en place de cette nouvelle protection par Snapchat ce mois-ci.

Snapchat s’était engagé à mettre en place cette modification en mai et a récemment indiqué à l’Ofcom que des contrôles d’âge efficaces pour les moins de 18 ans devraient être opérationnels d’ici la fin de l’année.

Un porte-parole de Snapchat a déclaré que la plateforme “continuerait à renforcer ses mesures de protection à mesure que les risques évoluent et à travailler de manière constructive avec l’Ofcom, les experts en sécurité, les familles et les jeunes afin de garantir que Snapchat reste un espace sûr où les utilisateurs peuvent communiquer et s’exprimer”.

Les pratiques de démarchage en ligne sur les réseaux sociaux suscitent depuis longtemps des inquiétudes.

Une analyse réalisée en 2025 par la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants) à partir de données de la police britannique a montré que 40% des infractions enregistrées impliquant des communications à caractère sexuel avec un enfant, pour lesquelles la plateforme avait été identifiée, avaient eu lieu sur Snapchat.

L’Ofcom a exhorté les grandes entreprises technologiques à mettre en place des mesures plus strictes de lutte contre le démarchage. L’organisme a déclaré que le démarchage en ligne pouvait avoir des “conséquences dévastatrices et durables” pour les enfants.

L’autorité de régulation a également réitéré son avertissement à l’encontre des autres entreprises technologiques qui ne s’attaquent pas aux risques de démarchage, précisant qu’elles s’exposaient à des amendes pouvant atteindre 10% de leur chiffre d’affaires mondial éligible.