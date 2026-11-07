Un astronaute pakistanais rejoindra l’équipage chinois dans l’espace

Une fusée Longue Marche-2F, transportant le vaisseau spatial Shenzhou-23 et un équipage de trois astronautes, décolle du centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le désert de Gobi, le 24 mai 2026 dans le nord-ouest de la Chine ( CN-STR / - )

Un astronaute pakistanais va devenir le premier étranger à se rendre dans la station spatiale chinoise, a annoncé samedi l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (CMSA).

Le Pakistan et la Chine entretiennent depuis des décennies des relations diplomatiques et stratégiques étroites et ont signé en février 2025 un accord sur un programme de formation du gouvernement chinois destiné aux astronautes pakistanais.

L’astronaute pakistanais, dont le nom n'a pas été annoncé officiellement, s'envolera avec l’équipage de Shenzhou-24 à une date non encore précisée par la CMSA, selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

L'astronaute pakistanais, un "spécialiste de charge utile" - membre d'équipage chargé de mettre en œuvre et de superviser les instruments scientifiques, satellites ou expériences embarqués - reviendra sur Terre après un court vol orbital, a précisé le communiqué de la CMSA.

Il reviendra à bord du vaisseau spatial Shenzhou-23, qui s’est arrimé à la station spatiale chinoise Tiangong en mai.

Le communiqué ne mentionne pas le nom de l’astronaute, mais la CMSA avait indiqué en avril que les astronautes Muhammad Zeeshan Ali et Khurram Daud avaient été sélectionnés pour commencer leur formation en Chine.

Pékin a fortement investi dans son programme spatial ces dernières années, rattrapant ainsi son principal rival, les États-Unis, et entend envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030.

La Chine est le premier partenaire commercial du Pakistan et un important investisseur, qui a injecté des dizaines de milliards de dollars pour financer de vastes projets de transport, d’énergie et d’infrastructures.

Dans le cadre de l'accord de 2025, après une formation en Chine, les astronautes pakistanais mèneront des missions de courte durée avec leurs homologues chinois au cours des "prochaines années", avait alors rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.