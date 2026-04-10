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Snap utilisera des puces Qualcomm pour ses prochaines lunettes intelligentes à intelligence artificielle
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Specs, la filiale de Snap SNAP.O spécialisée dans les lunettes intelligentes et créée en début d'année, utilisera des puces Qualcomm pour ses prochains appareils dans le cadre d'un accord pluriannuel annoncé vendredi, ce qui constitue sa première décision majeure.

Les lunettes intelligentes Specs qui seront lancées dans le courant de l'année utiliseront la plateforme de processeurs Snapdragon XR, ont déclaré les deux entreprises vendredi. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

L'accord s'appuie sur un partenariat de plusieurs années qui a vu les puces Qualcomm QCOM.O équiper plusieurs générations précédentes de lunettes intelligentes de Snap, appelées Spectacles, axées sur les développeurs.

Snap a créé son unité Specs en janvier pour concurrencer Meta META.O , dont les lunettes intelligentes Ray-Ban AI développées avec EssilorLuxottica ESLX.PA sont devenues l'une des rares percées dans la course aux gadgets dotés d'une intelligence artificielle.

L'unité Specs vise à donner plus d'indépendance à l'équipe qui travaille sur les lunettes intelligentes et ouvre également la voie à des investissements externes, a déclaré la société mère de Snapchat.

L'annonce de vendredi intervient après que l'investisseur activiste Irenic Capital Management, qui a révélé un intérêt économique d'environ 2,5 % dans les actions de classe A de Snap, a poussé la semaine dernière la société à se séparer ou à fermer son unité Specs et à réduire les coûts.

IA: Intelligence artificielle

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