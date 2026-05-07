Snap signale une baisse de ses recettes publicitaires due au conflit au Moyen-Orient et à un ralentissement de la croissance en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Snap et Perplexity AI mettent fin à un accord de 400 millions de dollars

* Le chiffre d'affaires augmente de 12 % au premier trimestre

* L'entreprise de réseaux sociaux annonce 483 millions d'utilisateurs actifs quotidiens

(Ajout d'un graphique après le paragraphe 15, mise à jour des cours de l'action, ajout de détails au paragraphe 7) par Jaspreet Singh

Snap SNAP.N a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires publicitaire du premier trimestre avait été affecté par le conflit au Moyen-Orient et le ralentissement de la croissance en Amérique du Nord , ce qui a fait chuter son action de 7 % en séance prolongée.

La société mère de Snapchat a également annoncé la fin d'un accord de 400 millions de dollars avec la start-up d'IA Perplexity. Cet accord, qui visait à fournir des réponses aux questions des utilisateurs au sein de l'application Snapchat, avait été dévoilé en novembre.

Les revenus publicitaires ont augmenté de 3 % pour atteindre 1,24 milliard de dollars au cours du trimestre, grâce aux publicités à réponse directe, conçues pour inciter à des actions spécifiques telles que le téléchargement d'applications ou la visite de sites web. La société a déclaré que le conflit au Moyen-Orient avait eu un impact estimé entre 20 et 25 millions de dollars au cours du mois de mars et qu'elle s'attendait à ce quel'incertitude géopolitique persiste.

Coincée entre des plateformes dominantes telles que TikTok et Instagram (Meta) sur un marché saturé, Snap s'est tournée vers les abonnements pour stimuler ses revenus.

Le chiffre d'affaires de 1,53 milliard de dollars pour le premier trimestre est conforme à l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG.

Snap prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,52 et 1,55 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui correspond aux estimations.

En revanche, ses concurrents Meta META.O , Pinterest PINS.N et Reddit RDDT.N ont annoncé des revenus en hausse pour le premier trimestre. Les analystes ont indiqué que les petites plateformes restent les plus exposées aux réductions des budgets publicitaires en période d'incertitude géopolitique, les dépenses se concentrant sur les grandes plateformes telles que Meta et Google.

Snap a déclaré 483 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au premier trimestre, soit 9 millions de plus que le trimestre précédent. Cependant, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens en Amérique du Nord a diminué, tandis que la croissance du chiffre d'affaires dans la région a ralenti à 2 %.

Le chiffre d'affaires moyen par utilisateur (ARPU) de la société a baissé de manière séquentielle pour s'établir à 3,17 dollars au cours du trimestre, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,21 dollars, alors que la société se concentre sur les marchés internationaux, notamment le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Inde et l'Asie-Pacifique.

Le résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 233,3 millions de dollarsa dépassé les estimations de 205,9 millions de dollars.

“Près de 70 % des dépenses publicitaires utilisent désormais au moins l'une de nos solutions d'automatisation basées sur l'IA,” a déclaré Snap dans sa lettre aux actionnaires.

Le mois dernier, Snap a annoncé qu’il allait licencier environ 1 000 employés , après qu’Irenic Capital Management a poussé la société à optimiser son portefeuille et à améliorer ses performances.