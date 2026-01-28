Snap se lance dans les lunettes intelligentes avec une nouvelle unité indépendante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions au paragraphe 7, mise à jour du titre) par Jaspreet Singh

Snap SNAP.N va créer une filiale indépendante pour ses lunettes intelligentes à réalité augmentée, dans le but d'attirer des investissements extérieurs et de défier son grand rival Meta sur le marché en pleine expansion des wearables.

Le lancement de l'unité Specs, annoncé mercredi, intervient alors que le succès des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta place les lunettes en tête de peloton dans la course aux gadgets alimentés par l'intelligence artificielle.

Mais les lunettes intelligentes sont un pari coûteux, qui nécessite une injection massive de capitaux pour le matériel, les logiciels et les capacités de recherche et de conception, et où même de légères perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir un impact sur les objectifs de production. Au début du mois, une pénurie d'approvisionnement a contraint Meta META.O à interrompre l'expansion internationale de ses lunettes Ray-Ban Display et à se concentrer sur l'exécution des commandes américaines. Alors que Meta développe ses lunettes intelligentes avec Ray-Ban

ESLX.PA d'EssilorLuxottica, son rival Google s'est associé à Warby Parker WRBY.N .

Connu pour son application de messagerie Snapchat et ses filtres animés, Snap a redoublé d'efforts dans le domaine de la réalité augmentée, qui permet de superposer des effets numériques sur des photos, des vidéos et des vues de l'utilisateur de son environnement en temps réel. Les lunettes intelligentes Specs seront dotées d'un "système d'intelligence" qui anticipera les besoins de l'utilisateur et l'assistera dans ses tâches. Les actions de Snap ont augmenté de plus de 2 %. La société a déclaré que la nouvelle unité ouvrirait ses portes aux investissements minoritaires et qu'elle recrutait activement pour près de 100 postes à l'échelle mondiale à mesure qu'elle se rapprochait du lancement du produit .

Snap a investi plus de 3 milliards de dollars sur 11 ans pour développer ses lunettes AR, a déclaré le cofondateur et directeur général Evan Spiegel lors de l'Augmented World Expo l'année dernière.

"Le succès dépendra moins de l'innovation matérielle que de l'intégration de l'écosystème et de la valeur logicielle", a déclaré Francisco Jeronimo, vice-président de la recherche sur les appareils à la société d'études de marché International Data Corporation (IDC).

L'année dernière, Meta a dominé le marché des lunettes intelligentes avec une part de marché de 70 %, suivi par Xiaomi Corp 1810.HK avec 8,5 % et Huawei Technologies avec 2,7 %, selon IDC.