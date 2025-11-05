 Aller au contenu principal
Snap s'envole grâce à un chiffre d'affaires plus élevé que prévu et à un partenariat avec Perplexity AI
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 23:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Snap SNAP.N ont augmenté de près de 24% à 9,04 $ après la cloche ** La société dépasse les estimations de revenus du troisième trimestre , avec une croissance des ventes de 10% à 1,51 milliard de dollars contre une estimation moyenne de 1,49 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Signature d'un partenariat avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle dans Snapchat

** Perplexity versera à Snap 400 millions de dollars sur un an en espèces et en actions, avec des revenus attendus à partir de 2026

** La perte nette de la société s'est réduite à 104 millions de dollars, contre 153 millions de dollars il y a un an

** L'action a baissé de 32 % depuis le début de l'année

