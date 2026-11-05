Snap recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires et modifié ses indicateurs d'audience

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de Snap SNAP.N , l'opérateur de Snapchat, recule de 9,8% à 5,34 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de la société est inférieur aux attentes des analystes, les recettes publicitaires ayant augmenté de 4%, un chiffre inférieur aux prévisions de la société

** Le directeur général Evan Spiegel impute cette baisse à la réduction des dépenses dans un contexte de pressions macroéconomiques aux États-Unis et au Moyen-Orient

** B Riley (attribue la note “Achat” et abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $) considère que la décision de la société d’utiliser le nombre d’utilisateurs actifs mensuels comme indicateur d’audience, plutôt que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens, constitue une perte de données sur l’engagement régional

** La note moyenne de 31 analystes sur 44 est “conserver”, contre 9 “acheter”, 1 “acheter fortement” et 3 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 6,88 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, le titre a reculé de près de 27%