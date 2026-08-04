Snap rebondit alors que la forte progression des ventes publicitaires porte son chiffre d'affaires trimestriel au-delà des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action Snap SNAP.N bondit de 8% à 5,45 dollars avant l'ouverture du marché

** L'entreprise de réseaux sociaux dépasse les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre , grâce à l'augmentation des dépenses publicitaires pendant la Coupe du monde de la FIFA et à l'intense activité publicitaire des grands annonceurs en Amérique du Nord

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 1,60 milliard de dollars a dépassé les estimations de 1,54 milliard de dollars, tandis que la valeur médiane de la fourchette prévisionnelle de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, comprise entre 1,70 et 1,74 milliard de dollars, est supérieure à l'estimation de 1,70 milliard de dollars

** Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de la société a augmenté d’environ 5% pour atteindre 493 millions au deuxième trimestre, mais l’entreprise fait état d’une baisse de près de 7% en Amérique du Nord et d’environ 2% en Europe

** “Les efforts continus visant à améliorer la monétisation et à accroître la rentabilité commencent à porter leurs fruits”, indique J.P. Morgan, ajoutant qu’il sera essentiel de démontrer une pérennité et une exécution cohérente

** L'action s'échangeait récemment à 7 fois le bénéfice attendu, contre une moyenne sur 5 ans de 48, ce qui suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée, selon les données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de 37,5% depuis le début de l’année, sous-performant le S&P 500, qui affiche une hausse de .SPX 11%