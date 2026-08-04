 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Snap rebondit alors que la forte progression des ventes publicitaires porte son chiffre d'affaires trimestriel au-delà des prévisions
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 10:23
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action Snap SNAP.N bondit de 8% à 5,45 dollars avant l'ouverture du marché

** L'entreprise de réseaux sociaux dépasse les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre , grâce à l'augmentation des dépenses publicitaires pendant la Coupe du monde de la FIFA et à l'intense activité publicitaire des grands annonceurs en Amérique du Nord

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 1,60 milliard de dollars a dépassé les estimations de 1,54 milliard de dollars, tandis que la valeur médiane de la fourchette prévisionnelle de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, comprise entre 1,70 et 1,74 milliard de dollars, est supérieure à l'estimation de 1,70 milliard de dollars

** Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de la société a augmenté d’environ 5% pour atteindre 493 millions au deuxième trimestre, mais l’entreprise fait état d’une baisse de près de 7% en Amérique du Nord et d’environ 2% en Europe

** “Les efforts continus visant à améliorer la monétisation et à accroître la rentabilité commencent à porter leurs fruits”, indique J.P. Morgan, ajoutant qu’il sera essentiel de démontrer une pérennité et une exécution cohérente

** L'action s'échangeait récemment à 7 fois le bénéfice attendu, contre une moyenne sur 5 ans de 48, ce qui suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée, selon les données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de 37,5% depuis le début de l’année, sous-performant le S&P 500, qui affiche une hausse de .SPX 11%

Valeurs associées

S&P 500 INDEX
7 600,50 Pts CBOE +1,48%
SNAP-A
5,050 USD NYSE +7,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un navire au large de Charjah (Emirats arabes unis), le 3 août 2026 ( AFP / - )
    Un navire touché à Ormuz, qui pourrait rouvrir dans la journée selon Trump
    information fournie par AFP 04.08.2026 10:41 

    La situation reste tendue dans le détroit d'Ormuz où un navire a de nouveau été touché dans la nuit, malgré l'optimisme affiché de Donald Trump qui assure que les négociations avec l'Iran avancent et que cette stratégique voie maritime pourrait rouvrir dès la journée ... Lire la suite

  • EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 04.08.2026 10:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    La hausse se poursuit pour Exosens en tête du SBF 120
    information fournie par Zonebourse 04.08.2026 10:30 

    Exosens se distingue à la Bourse de Paris et signe la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 6,07%, à 62,90 euros, et pourrait enchaîner une troisième hausse consécutive. Le titre du groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation ... Lire la suite

  • La Bourse de Paris a ouvert en hausse vendredi, les yeux tournés vers le Moyen-Orient et les premiers doutes concernant l'accord de paix Etats-Unis/Iran ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Nouveau record pour la Bourse de Paris, les prix du pétrole offrent un répit
    information fournie par AFP 04.08.2026 10:23 

    La Bourse de Paris poursuit son ascension et enregistre un nouveau sommet historique en séance mardi, profitant des moindres niveaux de prix du pétrole après leur chute de la veille. L'indice CAC 40 prenait 0,37% à 8.645,67 points vers 10H00 heure de Paris, peu ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,048 +20,00%
HAFFNER ENERGY
0,412 -6,58%
Pétrole Brent
85,53 +2,19%
CAC 40
8 611,41 -0,03%
2CRSI
24,92 +1,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank