Snap mise sur un avenir au-delà des smartphones avec ses lunettes de réalité augmentée Specs, au prix de 2 195 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les Specs devraient être commercialisées cet automne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France

* L'action Snap recule de 1,6 %; selon un analyste, son prix élevé pourrait peser sur les ventes

* La hausse du coût des puces mémoire a eu un impact sur le prix des Specs, explique Spiegel

(Ajout de points clés, mise à jour des cours boursiers) par Jaspreet Singh et Aditya Soni

Snap a lancé mardi ses premières lunettes de réalité augmentée grand public au prix élevé de 2 195 dollars, présentant cet appareil comme l’avenir de l’interaction entre les utilisateurs et la technologie à l’ère de l’IA.

Dévoilées lors de l’Augmented World Expo à Long Beach, en Californie, les Specs marquent un pari majeur de la part du petit acteur des réseaux sociaux SNAP.N dans une catégorie d’appareils où même Apple a eu du mal à créer un succès avec son casque Vision Pro .

Ce lancement intervient à un moment critique pour Snap, dont l’activité publicitaire est sous pression face à des concurrents plus importants. Un investisseur activiste a également exigé que l’entreprise cède ou ferme la division Specs, qui brûle des liquidités, après plus de 3,5 milliards de dollars d’investissement.

Les inquiétudes croissantes concernant l’impact des smartphones sur la santé mentale et les progrès de l’IA ont donné naissance à une vague de produits visant à détrôner les téléphones en tant que gadget central de la vie quotidienne.

Parmi les plus réussis, on trouve les lunettes connectées Ray-Ban de Meta , dont le modèle haut de gamme ne dispose que d’un petit écran pour le texte et les indications de navigation et ne propose pas de réalité augmentée complète — cette technologie qui superpose du contenu numérique à la vision du monde réel de l’utilisateur.

Pour surpasser ses concurrents, Snap a conçu les Specs bien plus légères que les Vision Pro et plus performantes que les lunettes de Meta, développées en collaboration avec EssilorLuxottica ESLX.PA et pesant environ la moitié du poids des Specs.

Disponibles dans un premier temps en noir, les Specs ressemblent à une paire de lunettes de soleil rétro aux montures épaisses et ne nécessitent ni batterie externe ni accessoires, tels qu’un pavé de commande pour le contrôle par gestes.

Grâce à leurs verres en réalité augmentée, elles peuvent superposer du contenu numérique sur la vision que l’utilisateur a du monde réel: projeter des itinéraires piétonniers dans les rues, fournir des réponses générées par l’IA en cours de tâche ou permettre à l’utilisateur de diffuser du contenu et d’ouvrir un tableau blanc virtuel.

Les développeurs ont créé des expériences de RA allant d’une reconstitution immersive d’Apollo 11 à un guide de golf PuttView, et les Specs disposent également d’autres fonctionnalités propres aux lunettes intelligentes, telles que la capture vidéo.

“Nous voulions créer un tout nouveau type d’ordinateur”, a déclaré Evan Spiegel, directeur général de Snap, à Reuters.

Il a précisé que l’entreprise avait développé de nouvelles technologies pour presque tous les composants, depuis un écran et une couche de lentilles sur mesure offrant un large champ de vision jusqu’à un logiciel optimisé pour des puces à faible consommation d’énergie qui prolonge l’autonomie de la batterie sans alourdir l’appareil.

Les Specs offrent les capacités de certains “casques plus onéreux, tout en bénéficiant du confort des lunettes connectées, à un prix plus accessible”, a déclaré M. Spiegel.

Ces lunettes sont bien moins chères que le Vision Pro à 3 499 dollars, mais plus onéreuses que la gamme de Meta, dont les prix varient entre 379 et 799 dollars, ce qui pourrait freiner leur adoption par les consommateurs.

“Ce prix se situe encore un peu dans le haut de la fourchette de ce que les consommateurs attendent de lunettes de RA”, a déclaré Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy.

Il a toutefois ajouté que “la conception de lunettes de RA à part entière est extrêmement difficile et coûteuse, et le fait que Snap figure parmi les premiers à s’y lancer est un atout majeur”, soulignant que le système d’exploitation de Specs est “sous-évalué” et constitue un élément clé du produit.

L'action Snapa reculé de1,6% dans l'après-midi.

IMPACT DE LA PÉNURIE DE PUCES MÉMOIRE, PRIORITÉ AUX DÉVELOPPEURS

M. Spiegel a déclaré que la flambée des coûts des puces mémoire “a eu un impact considérable” et que Snap souhaite proposer des versions moins chères à l’avenir, bien que la société n’ait pas révélé la capacité de mémoire des Specs. Équipées de deux processeurs Qualcomm Snapdragon , les Specs offrent jusqu’à quatre heures d’autonomie et sont livrées avec un boîtier de recharge permettant quatre recharges supplémentaires. Leur commercialisation est prévue cet automne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, leur disponibilité à plus grande échelle dépendant de la demande en précommande.

Dans un premier temps, Snap se concentre sur les développeurs, qui jouent un rôle clé dans la création d’expériences de réalité augmentée. L’entreprise a indiqué que “des centaines de milliers” d’utilisateurs se servent déjà de son Lens Studio et qu’elle déploie actuellement des outils de création d’applications via Claude Code, Codex et Cursor, entre autres fonctionnalités.

Cela pourrait s’avérer crucial à mesure que la concurrence s’intensifie. Google s’est associé à Warby Parker à la fin de l’année dernière pour lancer des lunettes connectées basées sur l’IA, tandis qu’Apple développe un modèle qui pourrait voir le jour dès l’année prochaine, selon Bloomberg News.

OpenAI, qui a racheté la start-up de l’ancien designer d’Apple Jony Ive, aurait également envisagé de développer des lunettes, selon The Information.