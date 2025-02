Snap: le titre chute malgré des résultats positifs information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Snap, propriétaire de l'application de messagerie Snapchat, chute de plus de 6% ce mercredi à la Bourse de New York en dépit d'une publication trimestrielle jugée solide.



Le groupe de Santa Monica (Californie) a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en hausse de 14% au titre du 4ème trimestre, à 1,56 milliard de dollars là où Wall Street prévoyait 1,55 milliard.



Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a par ailleurs augmenté de 9% pour totaliser 453 millions, alors que les analystes l'attendaient à 451 millions.



Snap, qui génère l'essentiel de ses revenus grâce à la publicité, a profité du dynamisme de son activité pour dégager un bénéfice net de neuf millions de dollars, à comparer avec une perte de 248 millions un an plus tôt.



Le groupe technologique, qui souffre de la concurrence de TikTok ou d'Instagram sur un marché où les rivaux ne manquent pas, a déclaré viser pour le 1er trimestre 2025 un C.A. compris entre 1,33 et 1,36 milliard de dollars, soit une croissance allant de 11% à 14% sur un an.



A titre de comparaison, le marché anticipait jusqu'ici une croissance de 12%.



Le groupe a par ailleurs annoncé qu'il entendait réaliser des investissements ciblés cette année afin de réaccélérer sa croissance.



En dépit de ce regain d'optimisme, les analystes de BofA mettent en avant un tableau 'plus mitigé' qu'il n'y paraît, invoquant la croissance moins rapide de Snap vis-à-vis de ses principaux concurrents et une valorisation boursière relativement élevée.



Chez Jefferies, on retient par ailleurs le message prudent qui a entouré l'accueil réservé à 'Simple Snapchat', la nouvelle version simplifiée de l'application.



'Les commentaires concernant Simple Snapchat laissent penser que le produit ne trouve pas beaucoup d'écho parmi les utilisateurs les plus engagés, ce qui pourrait conduire à un report de son déploiement au niveau mondial', explique le bureau d'études.





Valeurs associées SNAP-A 10,54 EUR Tradegate -5,71%