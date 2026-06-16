Snap lance ses premières lunettes de réalité augmentée grand public

Snap a présenté Specs, ses premières lunettes de réalité augmentée destinées au grand public, dans le cadre de sa stratégie visant à préparer l'après-smartphone. Commercialisées plus tard cette année aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, elles seront proposées au prix de 2 195 dollars, assorti d'un dépôt de garantie remboursable de 200 dollars. Selon le directeur général Evan Spiegel, l'objectif est de promouvoir une informatique plus naturelle et collaborative, reposant sur des verres transparents plutôt que sur les écrans traditionnels des smartphones.

Contrairement aux précédentes versions des Spectacles réservées principalement aux développeurs, Specs vise désormais un marché plus large. Les lunettes disposent d'un écran agrandi, d'une autonomie d'environ quatre heures et d'une connectivité Bluetooth. Elles permettront également aux développeurs de créer des expériences avancées proches des agents d'intelligence artificielle grâce à des outils compatibles avec Claude Code d'Anthropic, Codex d'OpenAI et Cursor. Des fonctionnalités de contrôle parental doivent également être déployées d'ici la fin de l'année.

Snap entre toutefois sur un marché encore naissant mais fortement concurrentiel, où Meta, Google et Apple multiplient les investissements. Malgré ses ambitions, l'entreprise reste confrontée à des défis importants, notamment l'absence de bénéfice annuel depuis son introduction en Bourse et un positionnement tarifaire élevé dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat. Certains analystes s'interrogent ainsi sur la capacité du groupe à convaincre son coeur de clientèle, composé en grande partie de jeunes consommateurs, d'adopter un appareil vendu à plus de 2.000 dollars.