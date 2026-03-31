Snap grimpe après que l'investisseur activiste Irenic a révélé sa participation dans l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de l'entreprise de médias sociaux Snap SNAP.N ont augmenté de 12,1 % à 4,50 $ après que l'investisseur activiste Irenic Capital Management a révélé une participation

** Le fonds spéculatif a envoyé une lettre au directeur général et cofondateur de Snap, Evan Spiegel, déclarant que l'entreprise de médias sociaux est un "actif de grande valeur" dont la valeur stratégique augmente

** Irenic estime que Snap peut valoir plus de 26 dollars par action et a accumulé un intérêt économique d'environ 2,5 % dans les actions de classe A de Snap

** Irenic demande également à Snap de réduire ses coûts, ses effectifs et de revoir la rémunération de ses employés, affirmant que l'entreprise a trop embauché et n'a pas corrigé le tir

** L'Irenic recommande également des rachats d'actions et des efforts pour concentrer les dépenses d'IA sur la monétisation publicitaire, citant les gains observés chez AppLovin APP.O .

** En incluant les mouvements de la séance, l'action SNAP a baissé de 44,8 % depuis le début de l'année