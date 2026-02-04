Snap en hausse après un chiffre d'affaires trimestriel dépassant les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de l'entreprise de médias sociaux Snap SNAP.N ont augmenté de 5 % à 6,24 $ après la cloche ** La société dépasse les estimations de revenus du 4ème trimestre grâce à l'augmentation du nombre d'annonceurs qui se sont tournés vers la plateforme de médias sociaux pendant les fêtes de fin d'année

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a augmenté de 10% en glissement annuel pour atteindre 1,72 milliard de dollars, dépassant l'estimation des analystes de 1,70 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice net trimestriel de 45 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 9 millions de dollars un an plus tôt

** Les recettes du premier trimestre devraient se situer entre 1,50 et 1,53 milliard de dollars, soit un peu moins que les estimations de 1,55 milliard de dollars

** L'action a chuté de 25 % en 2025