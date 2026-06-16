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Snap en hausse après le lancement de ses lunettes de réalité augmentée
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 19:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Le cours de l'action de Snap SNAP.N progresse de 1,5% à 5,80 dollars ** La société mère de Snapchat a lancé mardi ses premières lunettes de réalité augmentée destinées au grand public, au prix de 2 195 dollars ** Les livraisons sont prévues cet automne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, la disponibilité à plus grande échelle dépendant de la demande en précommande ** Toutes séances confondues, le titre a perdu environ 27% depuis le début de l’année

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