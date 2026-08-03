Snap en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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3 août - ** Le cours de l'action SNAP.N de Snap, société spécialisée dans les réseaux sociaux, progresse de 10,7% à 5,58 dollars lors des négociations après clôture ** Le chiffre d'affaires de SNAP au deuxième trimestre a bondi d'environ 19% pour atteindre 1,60 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,54 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,70 milliard et 1,74 milliard de dollars pour le troisième trimestre; la valeur médiane de cette fourchette est supérieure aux estimations de 1,70 milliard de dollars

** Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté d'environ 5% pour atteindre 493 millions au deuxième trimestre

** À la clôture de lundi, l'action affichait une baisse de 37, 4% depuis le début de l'année