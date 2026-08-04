Snap dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à l'essor publicitaire lié à la Coupe du monde ; son cours s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La baisse de la croissance du nombre d'utilisateurs en Amérique du Nord et en Europe se poursuit

* Les publicités à réponse directe et les outils d’IA séduisent les spécialistes du marketing

* Les grands annonceurs d'Amérique du Nord affichent une dynamique en hausse

(Mise à jour du cours de l'action au paragraphe 1, ajout de détails au paragraphe 10) par Jaspreet Singh

Snap SNAP.N a dépassé lundi les estimations de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre, grâce à l’augmentation des dépenses publicitaires pendant la Coupe du monde de la FIFA et à l’intensification des campagnes publicitaires menées par les grands annonceurs en Amérique du Nord, ce qui a fait grimper son cours de 13 % en séance prolongée.

La société de réseaux sociaux renforce son attractivité en misant sur les publicités à réponse directe et en améliorant sa plateforme publicitaire grâce à des outils basés sur l’IA pour l’enchérissement automatisé, la gestion budgétaire et le ciblage des utilisateurs.

« Après plusieurs trimestres consacrés à l’amélioration de nos produits publicitaires et de notre stratégie de commercialisation, nous avons constaté une dynamique plus favorable auprès des grands annonceurs en Amérique du Nord », a déclaré le directeur général Evan Spiegel. « Les dépenses liées à la Coupe du monde ont contribué à ces résultats au cours du trimestre, parallèlement à la vigueur persistante des petites et moyennes entreprises. »

Snap continue toutefois de faire face à une concurrence intense de la part de rivaux plus importants tels que Meta

META.O , propriétaire de Facebook et d’Instagram. Son action a chuté d’environ 37 % cette année.

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de la société a augmenté d’environ 5 % pour atteindre 493 millions au cours des trois mois clos au 30 juin, maintenant ainsi le même rythme de croissance que lors des deux trimestres précédents.

Elle a enregistré une baisse de près de 7 % du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens en Amérique du Nord et d’environ 2 % en Europe.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a bondi d’environ 19 % pour atteindre 1,60 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,54 milliard, selon les données compilées par LSEG.

Snap prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 1,70 et 1,74 milliard de dollars, la valeur médiane se situant légèrement au-dessus de l’estimation de 1,70 milliard de dollars. L’entreprise prévoit un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 300 et 350 millions de dollars, contre une estimation de 329,9 millions de dollars.

Snap a déclaré qu’elle continuait à suivre de près l’évolution du contexte juridique et réglementaire susceptible d’avoir un impact significatif sur ses activités.

La société communiquera davantage de détails sur ses lunettes de réalité augmentée, les Specs , lors de l’événement de lancement qui se tiendra à Los Angeles le 16 septembre. Elle avait dévoilé cet appareil destiné au grand public en juin, à un prix élevé de 2 195 dollars.