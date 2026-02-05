Snap annonce un chiffre d'affaires en hausse, les fêtes de fin d'année stimulant les ventes de publicité

Les annonceurs actifs de Snap augmentent de 28 % au quatrième trimestre, ce qui stimule le chiffre d'affaires

Le nombre d'abonnés à Snapchat+ a augmenté de 71 % pour atteindre 24 millions au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre

Les prévisions de revenus de Snap pour le premier trimestre ne tiennent pas compte des revenus potentiels liés à l'intégration de Perplexity

par Jaspreet Singh

Snap SNAP.N a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, car davantage d'annonceurs se sont tournés vers la plateforme de médias sociaux pendant la saison des fêtes, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 2 % dans les échanges prolongés.

La société mère de Snapchat a déclaré que le nombre total d'annonceurs actifs sur la plateforme a augmenté de 28 % au quatrième trimestre, soulignant la force des publicités à réponse directe et la croissance de nouveaux formats publicitaires tels que les Snaps sponsorisés et les Places promues.

Les résultats ont calmé les inquiétudes des investisseurs, car les annonceurs s'appuient de plus en plus sur des plateformes telles que Meta META.O et TikTok, qui sont préférées en raison de leur plus grande base d'utilisateurs.

"La plateforme publicitaire (de Snap) a encore un long chemin à parcourir pour attirer les gros budgets des annonceurs d'entreprise", a déclaré Max Willens, analyste chez Emarketer.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,72 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,70 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise s'attend à ce que les recettes du premier trimestre se situent entre 1,50 et 1,53 milliard de dollars, soit un peu moins que les estimations de 1,55 milliard de dollars.

Les prévisions n'incluent pas les revenus issus de l'intégration de Perplexity, un accord de 400 millions de dollars annoncé l'année dernière, car Snap a déclaré que les entreprises "n'ont pas encore convenu mutuellement d'une voie pour un déploiement plus large".

Snap a connu une croissance particulièrement forte dans son segment des clients moyens au niveau mondial, les clients moyens d'Amérique du Nord étant ceux qui ont le plus contribué à la croissance en dollars absolus dans ce segment, alors qu'elle a continué à faire face à des vents contraires dans son segment des gros clients d'Amérique du Nord, a déclaré le directeur financier Derek Andersen lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Les perspectives trimestrielles de la société pour un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements de 170 à 190 millions de dollars sont supérieures aux estimations de 177,9 millions de dollars, alors qu'elle s'oriente vers une croissance rentable grâce à un contrôle plus strict des coûts.

Elle a déclaré un bénéfice net de 45 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 9 millions de dollars un an plus tôt. Sa perte nette en 2025 a été ramenée à 460 millions de dollars, contre 698 millions de dollars en 2024.

La société redouble d'efforts dans le domaine des lunettes intelligentes à réalité augmentée avec le lancement de l'unité indépendante , Specs, le mois dernier, et diversifie également ses sources de revenus en se concentrant sur son service d'abonnement Snapchat+.

Le nombre d'abonnés à Snapchat+ a augmenté de 71 % pour atteindre 24 millions au quatrième trimestre. Les utilisateurs actifs quotidiens de Snapchat ont augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 474 millions, mais ont diminué de 3 millions par rapport au trimestre précédent.