Snam profite d'un relèvement de recommandation d'UBS

Au lendemain d'un repli de 1,19%, le titre Snam se reprend à la Bourse de Milan ( 1,90%, à 5,576 euros). L'opérateur européen dans le domaine des infrastructures de gaz naturel (transport, stockage, regazéification) profite du soutien d'UBS.

La banque suisse rappelle qu'après une bonne performance en début d'année, portée par un plan d'affaires bien accueilli, le cours de l'action Snam a perdu 10% au cours des trois derniers mois et a fait moins bien que ses pairs, le secteur et le marché italien dans son ensemble. Pour les analystes, ce mouvement vient de la hausse des rendements obligataires et d'une incertitude règlementaire croissante. Certains investisseurs ont anticipé un ajustement réglementaire sévère après 2028.

UBS indique qu'historiquement, le régulateur a privilégié la stabilité, et les analystes s'attendent à la même posture.

Pour la banque, le marché a surréagi en ignorant d'autres éléments positifs cette fois. Snam s'échange avec une décote de 15% par rapport à ses pairs sur le P/E, ce qui semble injustifié au vu du profil de croissance solide, d'une bonne dynamique de résultats (dépassement des attentes sur les deux premiers trimestres de l'année), du rendement du dividende et d'un potentiel de hausse lié au programme de rotation d'actifs d'environ 3 milliards d'euros.

UBS a relevé le titre Snam de neutre à achat, et abaissé légèrement sa cible de cours de 6,70 à 6,60 euros, ce qui laisse encore un potentiel de hausse de près de 20%.