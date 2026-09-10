 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Snam profite d'un relèvement de recommandation d'UBS
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 10:44
Ajouter Boursorama à vos sources

Au lendemain d'un repli de 1,19%, le titre Snam se reprend à la Bourse de Milan ( 1,90%, à 5,576 euros). L'opérateur européen dans le domaine des infrastructures de gaz naturel (transport, stockage, regazéification) profite du soutien d'UBS.

La banque suisse rappelle qu'après une bonne performance en début d'année, portée par un plan d'affaires bien accueilli, le cours de l'action Snam a perdu 10% au cours des trois derniers mois et a fait moins bien que ses pairs, le secteur et le marché italien dans son ensemble. Pour les analystes, ce mouvement vient de la hausse des rendements obligataires et d'une incertitude règlementaire croissante. Certains investisseurs ont anticipé un ajustement réglementaire sévère après 2028.

UBS indique qu'historiquement, le régulateur a privilégié la stabilité, et les analystes s'attendent à la même posture.

Pour la banque, le marché a surréagi en ignorant d'autres éléments positifs cette fois. Snam s'échange avec une décote de 15% par rapport à ses pairs sur le P/E, ce qui semble injustifié au vu du profil de croissance solide, d'une bonne dynamique de résultats (dépassement des attentes sur les deux premiers trimestres de l'année), du rendement du dividende et d'un potentiel de hausse lié au programme de rotation d'actifs d'environ 3 milliards d'euros.

UBS a relevé le titre Snam de neutre à achat, et abaissé légèrement sa cible de cours de 6,70 à 6,60 euros, ce qui laisse encore un potentiel de hausse de près de 20%.

Valeurs associées

SNAM
5,556 EUR MIL +1,54%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hugo Micheron à Paris, le 6 novembre 2023. ( AFP / THOMAS SAMSON )
    Analyse de données: la start-up Arlequin AI lève 28 millions d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 11:19 

    La start-up française d'intelligence artificielle Arlequin AI a annoncé jeudi avoir levé 28 millions d'euros auprès d'investisseurs européens pour continuer à développer une plateforme d'analyse de données à destination d'institutions financières et de gouvernements. ... Lire la suite

  • ( AFP / EMMANUEL DUNAND )
    Eramet annonce le redémarrage de la mine de nickel de Weda Bay en Indonésie
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 11:16 

    Le groupe minier français Eramet a annoncé jeudi le "redémarrage des opérations minières" de la très importante mine de nickel de Weda Bay en Indonésie, dont il est actionnaire majoritaire, mais sans pouvoir évaluer à ce stade ses volumes de ventes pour 2026. L'annonce ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'Union européenne devant le Berlaymont, siège de la Commission européenne, à Bruxelles, le 9 juin 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Une commission du Parlement européen approuve des accords entre la Suisse et l'UE
    information fournie par AFP 10.09.2026 11:12 

    La commission des Affaires étrangères du Parlement européen a approuvé jeudi une série d'accords signés en mars entre la Suisse et l'Union européenne, fruits de longues négociations, qui doivent leur permettre de renforcer leur coopération et de l'étendre à de ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: la production industrielle reste atone en juillet
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 11:05 

    La production industrielle est restée atone en Italie au mois de juillet (+0% sur un an), la hausse de la production d'énergie et de médicaments compensant une baisse des autres secteurs, selon l'estimation publiée jeudi par l'Institut national des statistiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,09 +0,33%
2CRSI
30,78 +8,23%
CAC 40
8 171,86 +0,19%
HAFFNER ENERGY
0,665 -2,21%
GENFIT
13,68 +11,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank