SMTPC: CA quasi-stable au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - SMTPC (Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage) affiche un chiffre d'affaires de 9,53 millions d'euros au titre du quatrième trimestre 2024, en hausse de 0,6% en comparaison annuelle, pour une croissance du trafic de 2,1% par rapport à celui de l'année précédente.



La société explique que l'augmentation de son chiffre d'affaires péage, à 9,12 millions d'euros, résulte de cette hausse du trafic et est en partie compensée par une baisse des recettes générées par les prestations annexes.





Valeurs associées SMTPC 27,50 EUR Euronext Paris -0,36%